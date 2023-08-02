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Врачи рассказали о состоянии Ирины Мирошниченко

11:44
  • среда
  • 02 августа 2023

Актриса лежит в московской больнице

Народная артистка России Ирина Мирошниченко остается в реанимации в одной из больниц Москвы.

Об этом 2 августа сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах. Состояние актрисы оценивается как тяжелое.

О госпитализации 81-летней Ирины Мирошниченко стало известно 30 июля. Артистка подхватила грипп, ее состояние резко ухудшилось. В больнице у нее остановилось сердце, кардиологам удалось восстановить сердцебиение.

Россияне знают Ирину Мирошниченко по ролям в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Ошибка резидента", "Вам и не снилось…" и других.

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