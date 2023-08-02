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Мужчина с гранатами захватил АЗС под Уфой

12:27
  • среда
  • 02 августа 2023

Ведутся переговоры

Вооруженный гранатами мужчина захватил АЗС на Нагаевском шоссе под Уфой.

В настоящий момент участок трассы возле деревень Нагаево и Зинино перекрыт. У захватившего заправку шесть гранат: две в руках и ещё четыре при себе. 

На месте работают оперативные службы, с мужчиной ведут переговоры, передает RT.

Цели и мотивы не раскрываются. Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина требует, чтобы к нему приехал глава Башкирии Радий Хабиров.

По данным telegram-канала BAZA, злоумышленнику 39 лет, он военнослужащий-доброволец, против которого завели дело о самовольном оставлении части. Источник РИА Новости уточнил, что дезертира везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка. 

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