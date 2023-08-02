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МИД Польши: отношения Варшавы и Киева в последнее время "не самые хорошие"

12:16
  • среда
  • 02 августа 2023

Киевский режим не имеет права высказывать критику

Недавние заявления отдельных представителей украинских властей испортили отношения между Варшавой и Киевом. Об этом в интервью радиостанции RMF FM заявил заместитель МИД Польши Павел Яблоньский.   

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"Из-за высказываний некоторых представителей властей Украины на сегодняшний день наши отношения не самые хорошие", - заявил Яблоньский, отвечая на вопрос журналиста о предстоящей встрече с представителями украинской дипмиссии в Варшаве.  

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что такие высказывания некоторых представителей киевского режима являются публичной демонстрацией "определенных эмоций" по отношению к Польше. По его словам, на данный момент в отношениях между Варшавой и Киевом есть разногласия из-за нерешенности ряда вопросов.

Он также добавил, что представители режима Владимира Зеленского не имеют права высказывать критику в сторону политического руководства Польши, поскольку Варшава является главным союзником Киева на европейском континенте.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что заявление украинских властей являются недопустимыми. По его словам, политическое руководство Украины не имеет права критиковать те или иные решения польских властей, поскольку именно Варшава оказала Киеву "огромную поддержку" в противостоянии с Россией.  

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