Завершается архитектурная отделка станции метро "Лианозово"

При отделке "Лианозово" также широко использованы натуральные материалы

Воплощение в жизнь архитектурных решений на строящейся станции "Лианозово" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро завершается. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

В дизайне платформенного участка "Лианозово" сочетаются элементы темно-серого оттенка и цвета меди. Алюминиевые сотовые панели под медь покрывают колонны, части путевых стен напротив колонн и участки потолка между ними.

"Световые ниши потолка визуально соединяют колонны, за счет таких "медных" трехпролетных порталов, чередующихся с темными участками отделки стен и потолка, формируются анфилады", – рассказал Бочкарёв.

По его словам, сейчас монтаж алюминиевых панелей размером 4,5 на 1,5 метра медного и темно-серого цветов завершается, всего проектом предусмотрено 222 таких элемента.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что облик платформенного участка дополняют две линии подвесных светильников цилиндрической формы, расположенных вдоль края платформы.

"Дизайн двух подземных вестибюлей станции "Лианозово" продолжает цветовое решение платформенного участка. Стены облицовываются панелями под медь, а темными элементами вестибюлей являются отделанные под сталь колонны и подвесной потолок. Он состоит из темно-серых алюминиевых ламелей с выступающими вставками в виде кругов диаметром три метра со светильниками", – рассказал Кравцов.

Глава инжинирингового холдинга добавил, что при отделке "Лианозово" также широко использованы натуральные материалы. Стены наклонных ходов эскалаторов, соединяющих вестибюли с платформенным участком, облицованы гранатовым амфиболитом, пол вестибюлей и платформы выложен светло-серым гранитом, а края платформы и цоколь путевых стен – темным габбро.

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