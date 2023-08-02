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Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины

12:35
  • среда
  • 02 августа 2023

Взрывы были слышны в Одесской области

После ночных взрывов на юге Украины зафиксированы "существенные повреждения" критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

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"К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны", - написал Зеленский.

При этом глава киевского режима подчеркнул, что взрывы произошли в городе Измаил, на территории которого находится один из крупнейших черноморских портов Украины. Помимо этого, украинские СМИ сообщили об активной работе систем ПВО в Одесской области.  

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят новые удары по российской территории. По его словам, последствия для критической инфраструктуры России будут "ощутимыми".  

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