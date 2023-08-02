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Кремль: Путин в данный момент разговаривает с Эрдоганом

12:36
  • среда
  • 02 августа 2023

Москва не избегает контактов с Анкарой

Президент России Владимир Путин в настоящий момент проводит телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом днем 2 августа сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"Из того, о чем мы вам будем так или иначе сообщать – анонсированный ранее самим президентом телефонный разговор международный с президентом Турции Эрдоганом <…> Разговор (разговор) идет сейчас", - сообщил пресс-секретарь президента.

29 июля Путин сообщил, что обсуждал с Эрдоганом удобную дату для проведения переговоров. Этим днем оказалась среда, 2 августа.

Ранее бывший дипломат из посольства Турции в Москве Гулру Гезер сообщила, что Путин не отвечает на телефонные звонки Эрдогана и игнорирует запросы Анкары о переговорах по зерновой сделке.

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