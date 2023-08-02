Иномарка сбила подростка на самокате на Вешняковской улице

Водитель проигнорировал красный сигнал светофора

Семнадцатилетний юноша оказался в больнице в тяжелом состоянии после ДТП на Вешняковской улице. Он двигался на самокате по пешеходному переходу, где его сбил автомобиль "Ягуар". Все произошло минувшей ночью, сообщает "ТВ Центр".

Иномарка мчалась на высокой скорости, 28-летний водитель проигнорировал красный сигнал светофора, на зебре пытался уйти от столкновения, но ничего не вышло.

С места аварии он не скрылся, но от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Причем, по некоторым данным, за ним числится не одно подобное административное нарушение, а вот по факту новой аварии возбуждено уголовное дело.

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