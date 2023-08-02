Собянин открыл участок МСД от Южной рокады до МКАД

Длина шестиполосной трассы - восемь километров по прямой

Шестиполосная трасса. И два километра сложных искусственных сооружений. Участок Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД сегодня открыл столичный мэр Сергей Собянин.

"Работаем над созданием южного направления Московского скоростного диаметра. Южное направление должно соединить от МКАда в районе Варшавки до скоростного диаметра. Я думаю, где-то две трети работ уже выполнено, а сегодня запускаем важный участок от Южной рокады до МКАДа. Из этого участка два километра - это сплошные эстакады и тоннели. Очень важный и сложный участок. И очень важно, как он соединяется с улично-дорожной сетью", - отметил градоначальник.

Строительство этого участка от Котляковской улицы до МКАДа было начато в ноябре 2019-го. Сергей Собянин постоянно контролировал его ход. И фактически к июлю нынешнего года с опережением графика на пять месяцев все уже было готово.

Сейчас эта трасса протяженностью восемь километров пересекает Южную рокаду, Кавказский бульвар, железнодорожные пути Павелецкого направления, МЦД-2 и доходит до МКАД. В составе нового участка - две эстакады. А на пересечении с железнодорожными путями возведен тоннель длиной 46 метров. Причем строительство приходилось вести так, чтобы оно не отражалось на жизни города и привычном трафике. Нужно было обеспечить непрерывное движение поездов.

"Строили с использованием микротоннелирования - защитный экран, после шла выемка грунта. Получился каркас, на который насыпь и железнодорожное полотно опиралось", - объяснил Константин Маслаков, генеральный директор компании "МИПСТРОЙ 1" ГК "Мосинжпроект".

Были сооружены четыре путепровода. Всего построили и реконструировали порядка четырнадцати километров дорог. Доехать до МКАДа сейчас можно будет без особых проблем через существующую улично-дорожную сеть. Прямого выезда с нового участка пока на него не будет. А с завершением строительства смежного отрезка МСД в 2024 году заезд и выезд на МКАД будут осуществляться через Дорожную улицу либо через Ступинский проезд.

При строительстве трассы не забыли и об удобстве пешеходов.

"Возведено три пешеходных перехода, переложено 132 километра инженерных коммуникаций, в рамках благоустройства высажено почти три тысячи деревьев и .восемнадцать гектаров газонов", - рассказал Дмитрий Катин, директор программы проектов дивизиона дорожного строительства АО "Мосинжпроект".

А для снижения уровня шума в районе Покровского парка установили защитные экраны протяженностью три километра. Открытие этого нового участка снимет нагрузку с Варшавского и Каширского шоссе, позволит улучшить транспортную доступность сразу нескольких московских районов - Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново и Бирюлево.

К примеру, путь из Москворечья-Сабурова в Бирюлево таким образом станет быстрее на треть. В перспективе этот участок обеспечит связь между Московским скоростным диаметром и Южной рокадой.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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