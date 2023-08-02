Пилотный проект с бесплатной парковкой у столичных поликлиник уже дает результаты

Раньше места у медучреждений чаще всего были заняты машинами местных офисных работников

Цвет спокойствия здесь теперь - синий. Посетители трех столичных поликлиник наконец-то начали парковаться у медучреждений абсолютно спокойно. Без нервных срывов, повышенного давления и опасений - за здоровье самых близких.

"Это замечательно, что появились новые парковочные места бесплатные. Потому что я вожу папу, и нам раньше приходилось ходить пешком сюда. Ему проблематично, он уже пожилой человек. А вот с этими местами - вообще супер! Очень удобно", - говорит посетительница.

Двух бесплатных часов действительно с лихвой хватает на то, чтобы попасть на прием к врачу, получить результаты анализов, пройти необходимые процедуры. Что же касается тех, кто привык бесплатно парковаться за счет других, то им теперь придется либо раскошелиться, либо искать иные места.

"Пациенты медучреждений часто сталкиваются с тем, что удобные бесплатные места подолгу занимают другие автомобилисты. К примеру, работники ближайших офисов. Поэтому по просьбам горожан департамент транспорта и комплекса социального развития города Москвы разработали новый тариф на платных парковках у поликлиник. Первые два часа оставить машину можно бесплатно. Далее стоимость парковки составит тысячу рублей в час", - сообщила Мария Майорова, начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта Москвы.

Первые же дни с момента запуска пилотного проекта показали: все рассчитано абсолютно верно. Пилотный режим парковки оптимален и для взрослых, и для детских поликлиник.

"Наши пациенты должны были парковаться достаточно далеко от поликлиники, за два-три квартала, искать парковочные места, они были платными. И дальше с ребенком пешком уже доходить до поликлиники. Этот проект очень актуален для нас. И мы получали массу обратной связи о том, что в этом есть большая нужда и необходимость", - указала Ирина Нагаева, заведующая филиалом №2 детской городской поликлиники №38.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, достаточно запомнить очень простые правила - запустить парковочную сессию любым удобным способом в течение 5 минут после начала парковки. Первые два часа деньги списываться не будут . Со 121-й минуты будет списана плата за парковку по установленному тарифу.

Пока в новом режиме работают 12 парковочных мест возле трех столичных поликлиник. Если местным жителям этот пилотный проект придется по душе, его распространят и на другие медицинские учреждения Москвы.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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