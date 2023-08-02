В усадьбе Покровское-Стрешнево реставраторы трудятся над кирпичной оградой

Работа трудоемкая, но очень интересная

Краснокирпичная кладка, знаменитые "ласточкины хвосты", фантастической красоты парадные ворота, и мощные, практически кремлевские стены. Усадьба Покровское-Стрешнево долгие десятилетия чувствовала себя за ними защищенной. Но сейчас самим этим "стражам" требуется помощь. Две трети стен были в полуразрушенном состоянии.

Реставрация ограды в усадьбе Покровское-Стрешнево сейчас ведется, кажется, на каждом квадратном сантиметре. Мастера перебирают кладку, докомпоновывают все утраты и сколы.

Специально подобранный состав по цвету напоминает кирпич, реставраторы сейчас кропотливо восстанавливают и все межкирпичные швы. Уже проведены работы по укреплению фундамента ограды, ворот и башен.

"Впоследствии ограда будет окрашена в такой же цвет, как и усадьба - в терракот. Восстановлено покрытие прясел медное, часть уже его сделана. И приведена в порядок угловая башня", - рассказала Ольга Джавадова, руководитель проекта реставрации.

А вот эта красавица-башня высотой 22 метра - пока еще в лесах и в руках реставраторов. Укрепляют, приводят в порядок кровлю, возвращают утраченные детали. А неподалеку в мастерской работают с деревом. Восстанавливают и оконные рамы с башни, и массивные деревянные ворота из лиственницы.

"Они были рассохшиеся по стыкам, филенки были покоробленные, с червоточинами, поврежденные древесными жучками. Они вынимались, паровой баней распрямлялись постепенно в течение месяца", - объяснил Роман Терлецкий, реставратор деревянных конструкций.

Возраст у них солидный - сто с лишним лет. И ограда, и башни создавались известными в Москве архитекторами Поповым и Кольбе в конце девятнадцатого века. В становившемся модным тогда неорусском стиле. В нем - цитаты известных в России архитектурных памятников.

"Здесь читаются мотивы Царской башни Московского Кремля, которая размножена буквально на всех элементах ограды, а главная арка напоминает скорее в чем-то Святые ворота митрополичьей резиденции в ростовском Кремле. Но при этом все это объединено посредством краснокирпичной кладки и очень четко продуманной структуры фасадов", - указал Борис Бочарников, историк архитектуры.

Объем же нынешних реставрационных работ впечатляет - только въездная парадная группа, ограда, башни составляют порядка двух с половиной тысяч квадратных метров. Но с 2022 года ведется и реставрация всего ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево. А это и главный дом, и оранжерея.

"Уже проведена очень масштабная, большая работа по приведению в нормальное состояние этой территории. Ну и финалом, конечно же, венцом всей этой работы у нас будет открытие именно усадьбы и реставрация всего этого комплекса", - отметил Максим Гордиенко, начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Москвы.

Все основные реставрационные работы в усадьбе Покровское-Стрешнево планируют завершить уже в сентябре этого года.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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