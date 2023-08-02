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Экс-разведчик ВС США Риттер: решения Путина в рамках СВО укрепляют Россию

13:01
  • среда
  • 02 августа 2023

ВСУ не смогли достигнуть первой линии обороны российских военных

Решения, принимаемые российским лидером Владимиром Путиным в рамках военной спецоперации на территории Украины, укрепляют оборонительный и боевой потенциал России. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.     

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"Украина вовлечена в войну с Россией на истощение. Киевский режим ослабевает каждый день, а Москва становится сильнее", - заявил Риттер.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что, несмотря на то, что политическое руководство Украины уже на протяжении двух месяцев осуществляет анонсированное странами Запада контрнаступление, бойцы ВСУ так и не смогли продвинуться до первой оборонительной линии российских военных.

Он также добавил, что за все время наступательных действий в зоне СВО украинская армия потеряла не только десятки тысяч солдат, но и свыше трети "передового" вооружения, поставляемого странами-участницами НАТО.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что участие американских военных в конфликте на Украине приведет к "катастрофическим" последствиям. По его словам, возможное участие военнослужащих армии США в противостоянии с Россией в зоне СВО может привести к полному уничтожению американского ОПК.

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