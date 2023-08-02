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Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

13:07
  • среда
  • 02 августа 2023

Вход на площадки МУФ свободный

Четыре большие площадки будут работать на Московском урбанистическом форуме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Начал работу Московский урбанистический форум. Это площадка для обсуждения перспектив развития крупных городов. Помимо деловой программы, горожан ждут культурные и спортивные мероприятия. Поэтапно, вплоть до 10 сентября в столице будут работать сразу четыре большие площадки", – сообщил мэр.

Первая будет располагаться в "Лужниках". Там покажут достижения города в самых разных сферах: цифровых технологиях, городском хозяйстве и благоустройстве, промышленности, культуре и многих других. Всего больше 30 тематических пространств. Главная тема экспозиции второй площадки - Гостиного двора – развитие социальной сферы города: здравоохранения, соцподдержки и образования завтрашнего дня.

Также в концертном зале "Зарядье" 4 августа откроется экспозиция "Город для каждого" – инсталляции, посвященные 10 мегапроектам Москвы и изменениям, которые скоро ждут столицу. В Манеже в середине месяца откроется выставка о настоящем и будущем московской транспортной системы.

Вход на площадки Московского урбанистического форума свободный, на некоторые мероприятия нужна регистрация.

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Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
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