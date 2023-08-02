На переговоры с вооруженным дезертиром выехал глава Башкирии

У мужчины шесть гранат: две в руках и еще четыре при себе

Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на переговоры с военнослужащим, который угрожает взорвать гранату на Нагаевском шоссе.

Об этом в среду, 2 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Ранее стало известно, что вооруженный шестью гранатами мужчина угрожает взорвать АЗС на Нагаевском шоссе под Уфой. Участок трассы перекрыт, ведутся переговоры.

По данным telegram-канала BAZA, злоумышленнику 39 лет, он военнослужащий-доброволец, против которого завели дело о самовольном оставлении части. Источник РИА Новости уточнил, что дезертира везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка.

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