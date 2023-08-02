Зеленский прокомментировал дипломатический скандал между Украиной и Польшей

Киев ценит поддержку Варшавы

Политические амбиции не должны становиться преградой для нормализации отношений между Киевом и Варшавой. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что накануне МИД Украины вызвал высокопоставленного польского дипломата из-за высказываний министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности отдельных представителей киевского режима за предоставление Варшавой военной и финансовой помощи.

"Никакие политические моменты не должны испортить отношения между Польшей и Украиной", - написал Зеленский.

При этом украинский лидер подчеркнул, что представители киевского режима благодарны политическому руководству Польши за оказание "неоценимой" поддержки в противостоянии с Россией. По его словам, в условиях геополитической турбулентности на европейском континенте между Киевом и Варшавой не должны возникать какие-либо разногласия.

Ранее заместитель МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что недавние заявления украинских властей испортили отношения между Варшавой и Киевом. По его словам, представители киевского режима не имеют права высказывать критику в сторону политического руководства Польши, поскольку Варшава является, пожалуй, главным союзником Киева в Европе на данный момент.

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