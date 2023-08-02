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Стартовал третий сезон Международного строительного чемпионата

14:51
  • среда
  • 02 августа 2023

В этом году мероприятие объединит рекордное количество участников из разных регионов России и еще 40 стран

О старте третьего сезона Международного строительного чемпионата объявили сегодня на пресс-конференции в Москве.

В этом году мероприятие объединит рекордное количество участников из разных регионов России и еще 40 стран. Ведущие эксперты оценят их работы, а также поделятся опытом во время дискуссий и мастер-классов.

Среди организаторов чемпионата - Минстрой и президентская платформа "Россия - страна возможностей". Главная цель соревнований - повышение конкурентоспособности и развитие строительной отрасли.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией с 2020 года, и санкционные ограничения с прошлого года, строительная отрасль развивается, идет семимильными шагами – и по вводу жилья, по развитию социальной, транспортной инженерной инфраструктуры", - отметил Александр Ломакин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ.

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