Стартовал третий сезон Международного строительного чемпионата

В этом году мероприятие объединит рекордное количество участников из разных регионов России и еще 40 стран

О старте третьего сезона Международного строительного чемпионата объявили сегодня на пресс-конференции в Москве.

В этом году мероприятие объединит рекордное количество участников из разных регионов России и еще 40 стран. Ведущие эксперты оценят их работы, а также поделятся опытом во время дискуссий и мастер-классов.

Среди организаторов чемпионата - Минстрой и президентская платформа "Россия - страна возможностей". Главная цель соревнований - повышение конкурентоспособности и развитие строительной отрасли.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией с 2020 года, и санкционные ограничения с прошлого года, строительная отрасль развивается, идет семимильными шагами – и по вводу жилья, по развитию социальной, транспортной инженерной инфраструктуры", - отметил Александр Ломакин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"