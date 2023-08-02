Путин присвоил двенадцати участникам СВО звание Героя России

Двоим из них - посмертно

Владимир Путин вручил сегодня государственные награды военным, деятелям науки, медицины, искусства, передовикам производства. Торжественная церемония пошла в Екатерининском зале Кремля, передает "ТВ Центр".

Двенадцати участникам специальной военной операции присвоено звание Героя России. Двоим из них - посмертно.

Знаки "Золотая звезда" президент вручил вдовам гвардии капитана Романа Воробьева и полковника Дениса Иванова. Орденами "За заслуги перед Отечеством" разных степеней отмечены руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, профессор медицины, академик Давид Иоселиани, народный артист Владимир Винокур. "Орден Гагарина" получил космонавт Антон Шкаплеров.

Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин отметил: вручение государственных наград в Кремле - это не просто символический жест.

"Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с отечеством и со своим народом. Готовность все сделать во имя любимой страны. Сегодня здесь, в Кремле, представители самых разных профессий. Все вы заслужили признание своим трудом и талантом", - отметил глава государства.

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