ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин присвоил двенадцати участникам СВО звание Героя России

14:49
  • среда
  • 02 августа 2023

Двоим из них - посмертно

Владимир Путин вручил сегодня государственные награды военным, деятелям науки, медицины, искусства, передовикам производства. Торжественная церемония пошла в Екатерининском зале Кремля, передает "ТВ Центр".

Двенадцати участникам специальной военной операции присвоено звание Героя России. Двоим из них - посмертно.

Знаки "Золотая звезда" президент вручил вдовам гвардии капитана Романа Воробьева и полковника Дениса Иванова. Орденами "За заслуги перед Отечеством" разных степеней отмечены руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, профессор медицины, академик Давид Иоселиани, народный артист Владимир Винокур. "Орден Гагарина" получил космонавт Антон Шкаплеров.

Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин отметил: вручение государственных наград в Кремле - это не просто символический жест. 

"Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью - быть в трудную минуту с отечеством и со своим народом. Готовность все сделать во имя любимой страны. Сегодня здесь, в Кремле, представители самых разных профессий. Все вы заслужили признание своим трудом и талантом", - отметил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин награждает участников СВО
Владимир Путин награждает участников СВО
Награждение
Награждение
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.