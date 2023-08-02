Москва готова делиться лучшими городскими практиками со всеми дружественными странами

Москву регулярно посещают делегации разных стран

Власти Москвы готовы делиться лучшими городскими практиками со всеми дружественными странами. Об этом на панельной дискуссии "Urban Health как основа качества жизни города" в рамках Московского урбанистического форума сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он рассказал, что недавно Москву посещала делегация Венесуэлы во главе с мэром Каракаса.

"Она была четыре года назад, до пандемии, и думала, что пандемия, все встало, и она приехала и рассказала мне, что она не узнала город, как он изменился, насколько он стал еще красивее", - сказал Левкин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума. Он станет площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов.

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