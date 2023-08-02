Украинский президент должен одуматься, иначе будет поздно

Глава киевского режима Владимир Зеленский обязан посетить Одесскую область и самостоятельно убедиться в эффективности работы российских военных. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Он бы лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одесской области", - написал Медведев.

При этом политик подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский должен наконец-то задуматься о бесперспективности наступательных действий ВСУ в зоне СВО. По его словам, недальновидная политика Украины в отношении России привела к таким "катастрофическим" для всей страны последствиям.

"Зеленский, задумайся, что ты сделал со своей страной!" - заключил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ночных взрывов на юге Украины зафиксированы "существенные повреждения" критической инфраструктуры. По его словам, громкие хлопки произошли в городе Измаил, на территории которого находится один из крупнейших черноморских портов страны.

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