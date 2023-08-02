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Мужчина, угрожавший взорвать гранаты под Уфой, сдался

13:57
  • среда
  • 02 августа 2023

С ним поговорил глава Башкирии

Злоумышленник, угрожавший взорвать гранты на Нагаевском шоссе в Башкирии, сдался правоохранительным органам.  

Об этом РИА Новости сообщили власти региона. После разговора с главой республики Радием Хабировым мужчина передал взрывные устройства Росгвардии, передает RT. Дезертир задержан.

Ранее стало известно, что вооруженный шестью гранатами мужчина угрожает взорвать АЗС на Нагаевском шоссе под Уфой. Участок трассы был перекрыт, со злоумышленником вели переговоры правоохранительные органы и глава Башкирии Радий Хабиров.

По данным telegram-канала BAZA, злоумышленнику 39 лет, он военнослужащий-доброволец, против которого завели дело о самовольном оставлении части. Источник РИА Новости уточнил, что дезертира везли на экспертизу к психиатру в поселок Базилевка.

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