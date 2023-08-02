Лёвкин рассказал о новом качестве городской среды и программе реновации

Реновация – это не только обновление жилого фонда

Столичная программа реновации – пример комплексного преобразования городской среды. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин во время своего выступления на панельной дискуссии "Urban Health как основа качества жизни города".

В качестве примера Левкин привел энергоэффективность новых многоквартирных домов, которая является важным показателем при реализации программы реновации в Москве. Так, в новостройках, возведенных в рамках реновации, а это 260 домов, построенных с 2017 года, нормативное удельное значение энергопотребления установлено на уровне 160 кВтч/кв.м в год, что соответствуют высокому классу энергоэффективности "В".

"Реновация – это не только обновление жилого фонда, это качественное изменение места проживания человека в целом", – подчеркнул Лёвкин, рассказывая о программе.

Кроме того, каждый житель Москвы в перспективе получит рядом со своим новым домом качественные медицинские, социальные и прочие объекты. Только в рамках программы реновации запланировано построить около 400 социальных объектов.

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