ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию

14:40
  • среда
  • 02 августа 2023

Многоплановое сотрудничество продолжается

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, Москва и Анкара обсудили многоплановое российско-турецкое сотрудничество, торгово-экономические связи, совместные проекты в энергетике, а также взаимодействие в сфере туризма.

Эрдоган выразил признательность Москве за помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Путин, в свою очередь, разъяснил позицию России по выходу из зерновой сделки.

"В условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части "зерновой сделки" её очередное продление потеряло смысл", - говорится в сообщении Кремля.

Москва вернется к Стамбульским договоренностям, как только страны Запада выполнят все обязательства перед Россией, подчеркнул Путин.

Помимо этого, Путин и Эрдоган условились провести очную встречу в ближайшее время. Контакты на различных уровнях по подготовке переговоров продолжаются, подчеркнули в Кремле. Когда именно состоится встреча, не уточняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.