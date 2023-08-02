Путин договорился с Эрдоганом о своем визите в Турцию

Многоплановое сотрудничество продолжается

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, Москва и Анкара обсудили многоплановое российско-турецкое сотрудничество, торгово-экономические связи, совместные проекты в энергетике, а также взаимодействие в сфере туризма.

Эрдоган выразил признательность Москве за помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Путин, в свою очередь, разъяснил позицию России по выходу из зерновой сделки.

"В условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части "зерновой сделки" её очередное продление потеряло смысл", - говорится в сообщении Кремля.

Москва вернется к Стамбульским договоренностям, как только страны Запада выполнят все обязательства перед Россией, подчеркнул Путин.

Помимо этого, Путин и Эрдоган условились провести очную встречу в ближайшее время. Контакты на различных уровнях по подготовке переговоров продолжаются, подчеркнули в Кремле. Когда именно состоится встреча, не уточняется.

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