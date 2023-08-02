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NYT: число раненых бойцов ВСУ при контрнаступлении оказалось колоссальным

14:29
  • среда
  • 02 августа 2023

Медицинские пункты переполнены

Анонсированное странами коллективного Запада контрнаступление Украины привело к "колоссальному" количеству ранениях среди военнослужащих ВСУ, передает издание The New York Times со ссылкой на комментарий украинских медиков.   

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Как отметили авторы публикации, расположенные в нескольких километрах от линии фронта медицинские посты переполнены ранеными солдатами. При этом в издании уточнили, что в основном украинские военные находятся в полевых госпиталях с ранениями, которые были получены в результате разрыва мин.

Авторы подчеркнули, что, по словам медицинского персонала одного из таких пунктов, количество раненых солдат ВСУ "колоссальное". Уточняется, что на данный момент в зоне СВО действует несколько десятков временных госпиталей, где украинские врачи оказывают экстренную медицинскую помощь тяжелораненым солдатам.  

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что украинское командование оставляет десятки тысяч солдат ВСУ умирать на поле боя. По его словам, на данный момент киевский режим отказывается предпринимать какие-либо попытки эвакуации раненых и убитых из зоны проведения военной спецоперации.

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