Варшава уменьшит поддержку Киева

Промежуточные итоги контрнаступления ВСУ привели к значительному ухудшению отношений между Польшей и Украиной. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил политический эксперт Дмитрий Журавлев.

"Отношения народов Польши и Украины всегда были достаточно плохими, но ненависть к России объединила руководство двух стран", - напомнил Журавлев.

При этом политолог подчеркнул, что провал анонсированного странами Запада украинское контрнаступление разочаровал политическое руководство Польши. По его словам, именно безрезультативность наступательных действий ВСУ заставила Польшу выдвинуть киевскому режиму ряд "претензий".

"Когда контрнаступление начало захлебываться, поляки решили, что поддерживать Украину не стоит", - отметил политолог.

Он также добавил, что рано или поздно польские власти примут окончательное решение об оккупации западных территорий Украины. В связи с этим политическая поддержка Киева со стороны Варшавы значительно снизится, заключил эксперт.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что польские власти аннексируют часть Западной Украины. По его словам, такими действиями Польша планируют решить проблему украинских беженцев, нахлынувших на европейский континент после объявления Россией СВО.

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