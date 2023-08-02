Беспилотный катер ВСУ попытался атаковать корабль ВМФ России

Российские войска перешли в наступление в ЛНР и Харьковской области

Беспилотный катер ВСУ пытался атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданские суда. Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал уточнил, что попытка атаки была предпринята минувшей ночью. Экипаж российского корабля действовал профессионально, дрон был вовремя обнаружен и уничтожен.

По данным Минобороны, российские войска перешли в наступление возле населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области. Тактическое положение за минувшие сутки улучшилось.

В районе Урожайного в ДНР ВС России отразили атаку противника. Потери ВСУ превысили 210 военных. Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады украинской нацгвардии, сообщил Конашенков на брифинге.

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