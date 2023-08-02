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Asia Times: Украина использует оружие НАТО для атак на Россию вопреки обещаниям США

15:31
  • среда
  • 02 августа 2023

Запад нагло врет

Украинские власти используют вооружения стран-участниц НАТО для нанесения ударов по российской территории, несмотря на данные Киевом обещания Вашингтону, передает издание Asia Times.

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Как отметили авторы публикации, ВСУ используют поставляемые американскими властями БПЛА и крылатые ракеты для совершения терактов на территории России. При этом аналитики издания напомнили, что политические лидеры США и ЕС неоднократно заявляли о невозможности применения западного оружия для совершения ударов по российской инфраструктуре.   

Авторы издания подчеркнули, что заявления американских и европейских политиков являются "откровенной ложью". Уточняется, что "передовые" вооружения НАТО были использованы для нанесения атак на южные регионы России.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что действия президента России Владимира Путина в рамках военной спецоперации на территории Украины укрепляют обороноспособность России.

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