Библиотеки в новых регионах получат 2,5 миллиона экземпляров книг

Этот вопрос обсуждался на совещании Путина с кабмином

Интеграция Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство стала одной из тем сегодняшнего совещания Владимира Путина с членами правительства.

Президент призвал пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии отечественной литературой, включая произведения школьной программы. По его словам, в ближайшее время будет обеспечена печать, закупка и доставка более двух с половиной миллионов экземпляров книг.

Владимир Путин подчеркнул - эту работу нужно провести максимально оперативно. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники.

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