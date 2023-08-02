Вашингтон должен инициировать подписание мирного соглашения с Россией

Активная поддержка стран коллективного Запада не помогла Украине в противостоянии с Россией. Об этом в ходе интервью изданию The American Conservative заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор

"Вашингтонская марионетка разгромлена", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что, несмотря на "колоссальную" поддержку Запада украинские военные так и не смогли достичь каких- либо значимых результатов в ходе наступательных действий на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. По его словам, провал украинского контрнаступления привел к гибели сотен тысяч бойцов ВСУ.

Он также добавил, что американские власти совершили катастрофическую ошибку, недооценив профессионализм российских военных. Единственный вариант "спасения" не только режима Зеленского, но и всего запада в целом заключается в инициации мирного соглашения с Москвой, заключил аналитик.

Ранее журналисты издания The New York Times сообщили, что контрнаступление Украины привело к "колоссальному" количеству ранениях среди военнослужащих ВСУ. По данным СМИ, расположенные в нескольких километрах от линии фронта медицинские посты переполнены ранеными украинскими солдатами.

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