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Варшава выразила возмущение "наглостью" Киева

16:06
  • среда
  • 02 августа 2023

В Польше предупредили, что украинские власти играют с огнем

Вызов посла Польши в МИД Украины — это игра с огнем, заявил генсек правящей польской партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский.

Особо возмутил польского политика тот факт, что дипломата вызвали на ковер 1 августа - в годовщину Варшавского восстания против нацистской Германии.  Соболевский подчеркнул, что это "особая наглость", которая не останется без ответа.

В опубликованном в соцсети заявлении генсек ПиС напомнил, что посол Польши – единственный иностранный дипломат, оставшийся в Киеве, когда все остальные разбежались. И посоветовал украинским властям "искать врага на востоке".

МИД Украины ранее вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого. Поводом стало высказывание министра канцелярии польского президента. Марчин Пшидач отметил неблагодарность Киева за оказанную помощь и указал, что Украине стоило бы ценить роль, которую для нее сыграла Польша в последнее время, передает РИА Новости.

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