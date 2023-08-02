ВС России уничтожили расположение иностранных наемников в Измаиле

Также нанесен удар по местам расположения иностранных наемников

Ночные удары ВС России по Измаилу разрушили базу технического обслуживания флота, где ремонтировались украинские военные катера. Попали снаряды и в нефтебазу, которая в результате несколько часов горела, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил со ссылкой на свои источники в городе, что было попадание в здание морвокзала. В здании по набережной Капикраяна, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего румынские.

Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах и пожарах в Измаиле, повреждении портовой инфраструктуры, здания Украинского Дунайского пароходства и других объектов. Работу порта приостановили. По данным Лебедева, разрушены зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась иностранная военная техника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"