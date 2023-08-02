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ФСБ предотвратила теракт в здании силового ведомства в Армавире

17:00
  • среда
  • 02 августа 2023

Взрывное устройство хранилось дома у подозреваемого

Предотвращен теракт в здании одного из силовых ведомств в Армавире. Мужчину, который готовил взрыв, задержали сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.

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Как сообщили в пресс-службе управления, задержанный планировал привести в действие самодельное взрывное устройство в здании одной из правоохранительных структур. Подозреваемый уже собрал взрывное устройство, он хранил бомбу у себя дома.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется по статье Уголовного кодекса о приготовлении к террористическому акту, передает ТАСС.

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