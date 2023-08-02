Киев заявил о потере 40 тысяч тонн зерна из-за ударов по Измаилу

Власти утверждают, что продовольствие предназначалось для стран Африки

40 тысяч тонн зерна, предназначенного для стран Африки, для Китая и Израиля повреждено в результате разрушений портовой инфраструктуры в Одесской области. С таким утверждением выступил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Украинский министр сообщил в соцсети, что наибольшие разрушения в результате удара ВС России пришлись на порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура "Украинского Дунайского пароходства" - это ключевой украинский грузоперевозчик на Дунае.

Ранее сообщалось, что в результате ночных ударов российскими ракетами пострадала портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что повреждения существенные, передает РИА Новости.

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