Путин поручил преобразовать дружбу со странами Африки в экономическое сотрудничество

Президент провел совещание с правительством

Страны Африки чувствуют в России друга – потому что Россия действительно относится к ним, как к друзьям. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам президента, доверие между Россией и Африкой необходимо трансфомировать в экономическое сотрудничество. Глава государства отреагировал на доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова по итогам саммита Россия – Африка.

Путин напомнил, что уже готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром. Это все северная Африка, отметил президент. По словам Путина, нельзя упустить и другие африканские регионы, передает РИА Новости.

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