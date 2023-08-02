Путин вручил государственные награды в Кремле

После завершения официального мероприятия президент подошел к семьям Героев России

В Кремле сегодня чествовали выдающихся россиян. Государственные награды участникам специальной военной операции, ученым, врачам, строителям, деятелям культуры вручил Владимир Путин. Президент отметил вклад в развитие страны и верное служение Родине каждого, кто был сегодня в Екатерининском зале. Звезд Героев и Орденов Мужества были удостоены военные - за героизм, проявленный во время спецоперации.

В Екатерининский зал Кремля приглашены вдовы Героев России. Золотую звезду из рук президента получает Альбина Воробьева, супруга Романа Воробьева, 26-летнего командира роты штурмового батальона "Сомали". Высшую награду Владимир Путин передаёт и семье комбрига 2-го армейского корпуса ЛНР Дениса Иванова, с позывным "Ташкент". Народную республику он защищал с 2014 года, редко видел семью и был тем самым "отцом-командиром", каких уважает каждый солдат.

"Командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьёв. Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей – поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны", - заявил Путин.

Золотые звёзды Героя России и ордена Мужества вручены сегодня большой группе участников специальной военной операции. Среди получивших высшую награду Тимур Курилкин - командир батальона "Сомали" с позывным "Бойкот". Младший лейтенант спецназа Данияр Джартанов. Командир танка Сергей Пятин, чей экипаж не раз в сложном бою уничтожал превосходящие силы противника. Был подбит, но не сломлен.

"Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны", - отметил Путин.

Впервые Золотую звезду получил казак-доброволец. Командир добровольческого батальона "Сибирь" Олег Ликонцев. "Предки нам завещали любить Россию. И мы этот завет свято блюдём. Казаки, как и в прежние времена, не могут хорониться по станицам, зная о том, что Родина в опасности", - сказал он.

Награды вручены сотрудникам Росгвардии и МВД, которые 24 июня этого года самоотверженно защищали конституционный строй России. Орден Мужества президент вручил пиротехнику МЧС ДНР Сергею Кулагину. Во время работы рядом взорвалась противопехотная мина, но несмотря на ранение, Сергей оказал помощь себе и коллегам. Орденом "За Заслуги перед Отечеством 1 степени" награждён народный артист Владимир Винокур.

"Радовался, видел вас на коне. И как вы поднимаетесь по трапу самолета. Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают с кем. А вы всех узнали сегодня, спасибо вам огромное. Живите долго", - сказал Винокур.

Орден "За заслуги перед Отечеством третьей степени" получил кардиолог Давид Иоселиани. Он первым в нашей стране провёл стентирование коронарной артерии. Космонавт, герой России Антон Шкаплеров награждён Орденом Гагарина, который учреждён только в этом году. Орден Дружбы президент вручил алтайскому поэту Бронтою Бедюрову.

В Кремле сегодня побывали представители самых разных профессий: врачи, учёные, строители, металлурги, деятели культуры. Признание они заслужили трудом и талантом. В заключение Владимир Путин снова обратился к залу. Говорил о семьях погибших героев СВО.

"Хочу, чтобы меня здесь, из этого торжественного зала Кремля, услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети – наши дети. Относиться нужно именно так и таким образом – не потому, что кто-то это где-то прописал или приказал, а по зову сердца", - сказал Путин.

После завершения официального мероприятия президент подошел к семьям Героев России и поговорил с ними лично.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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