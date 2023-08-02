Скандал между Польшей и Украиной набирает обороты

Заявление польского чиновника вывело из себя киевских политиков

Скандал между Польшей и Украиной. Причина - упреки Варшавы в неблагодарности Киева. Последний, конечно же, возмутился и предпринял дипломатический демарш. Тем же ответила Польша. Ряд наблюдателей уже заговорили, что всё произошедшее - подготовка к списанию Зеленского.

Как говорится, от любви до ненависти. Заявление министра канцелярии польского президента, который накануне в одном из своих интервью назвал Украину неблагодарной, вывело из себя киевских политиков. Польского посла тут же вызвали на ковер в украинский МИД. Не стала молчать и Варшава.

"Отношения с Украиной в последнее время не самые хорошие. У меня такое впечатление, что это связано с тем, что там появились какие-то эмоции. Мы понимаем, что государство подвергается нападению, но оно также не должно нападать на своих союзников", - заявил заместитель главы польского МИДа Павел Яблоньский.

Очередной скандал разразился аккурат в годовщину варшавского восстания против немецкой оккупации. По сути, Варшава дала понять - проблемы Киева ее нисколько не интересуют. Хотя недавно и клялась, что будет с ней до последнего украинца. Газета "Американский Консерватор" пишет, что опосредованная война Америки с Россией уже превратила Украину в кладбище. Зная это, Киев стал пользоваться своим далеко не завидным положением.

"Пропагандистский тезис о том, что Украина борется за весь "свободный мир", за Европу, а значит, и за то, чтобы быть или не быть Польше, очень удобен для киевских властей, потому что он стимулирует их поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. Кроме того, он ставит их вне какой-либо критики, потому что Украина взамен отдает жизнь своих граждан, а жизнь людей не имеет цены", - пишут СМИ.

Громкие заголовки и в американских СМИ. Напомнили Владимиру Зеленскому и слова бывшего министра британского Минобороны, тот тоже намекал на неблагодарность Киева, когда после саммита НАТО в Вильнюсе буквально на глазах у всего мира украинский попрошайка отчитал западных лидеров за их нежелание брать его в блок.

"Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Считайте, вы с нами застряли", - сказал Байден.

Эту фразу американского президента, на которой тогда в Вильнюсе все посмеялись, разобрал американский аналитик в статье American Thinker:

"Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему его место. Говоря недипломатически: вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо — смотря, что раньше. Деваться вам все равно некуда".

Чтобы сколотить коалицию из стран, которые отказались поддерживать украинский конфликт, в Киеве даже придумали специальный саммит, который пройдет в Саудовской Аравии, где без России собираются обсуждать так называемый план мира Зеленского. Мексика и Бразилия заявили, что без участия Москвы и Пекина туда даже не приедут. В саммите примет участие только спецпредставитель бразильского президента - и то не лично, а онлайн. А сам Лула Да Сильва не раз подчеркивал - заключать перемирие должны люди, которые этого хотят, а не те, кто подливают масло в огонь.

"Встреча, которую инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения "формулы Зеленского", - это обман. Это очередная инсценировка - под видом разговора с небезразличными на самом деле сколотить антироссийскую коалицию. "Формула Зеленского" к миру и мирному плану не имеет никакого отношения", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина давно живет по западной кальке. Вот такой странный персонаж теперь официальное лицо Украинской Армии. 46-летний трансгендер ведет трансляцию происходящего в Киеве для американской аудитории.

Впрочем, странные идеи, которые возникают в голове у украинского президента, настораживают звезд Голливуда - его бывших коллег по цеху. Актер Дин Норрис порекомендовал Зеленскому подлечиться:

"Привет, Владимир, это Дин Норрис. Я слышал, у тебя был непростой год, в итоге ты пристрастился к алкоголю и некоторым наркотикам. Я должен сказать тебе одну вещь. Тебе нужно пройти реабилитацию".

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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