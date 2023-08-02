Российских десантников поздравили с Днем ВДВ

Командиров воздушно-десантных войск готовят в Рязанском училище им. Василия Маргелова

Поздравления десантников с профессиональным праздником начались в центре Москвы, на Красной площади. В храме Илии Пророка - святого, который считается небесным покровителем десантных войск и чей день памяти также отмечается сегодня, прошло торжественное богослужение.

Традиционный праздник Ильин день духовенство проводит вместе с десантниками. После молитвы на Лобном месте - торжественный марш у стен Кремля. Во главе колонны - рота Почётного караула и курсанты Рязанского училища имени Василия Маргелова. В этом вузе готовят командиров воздушно-десантных войск. Практические занятия на полигонах проводятся даже 2 августа.

Командир роты поставил задачу – уничтожить охраняемый склад боеприпасов в жилом доме. Движение выверены до мелочей. Каждый прикрывает спину товарища. Ошибка одного бойца может стоить жизни всей штурмовой группе.

"Выполнили всё успешно. У нас по-другому не бывает. Мы служим в ВДВ, поэтому все задачи выполняем точно и в срок", - сказал курсант 5-го курса.

По-другому здесь быть не может, признаются курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Те, кто не справляется, до пятого курса не доходит. Слишком высоки ставки, поэтому в ВДВ попадают только лучшие. Десантники считаются элитой российских войск. Это универсальные солдаты, способные противостоять противнику и на земле, и в воздухе.

На практическом военном полигоне бойцы отрабатывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть на поле боя. Поэтому штурмовик обязан просчитывать каждый шаг и предугадывать действия противника. Военному ремеслу, тактическим действиям и возможным ходам неприятеля в Рязанском училище обучают с первого курса.

В это училище ежегодно стремятся поступить тысячи абитуриентов. При поступлении и во время учёбы оценивают не только физическое развитие. Проявление военной смекалки, расчётливость и проницательность здесь считают главными качествами бойца.

"Военный в нынешнее время – это достаточно престижная профессия. У меня многие мои предки воевали в ВОВ. И я решил, что для меня будет правильным выбором стать именно военным, чтобы защищать свою Родину", - говорит курсант.

Десантники сегодня - основная группа военных, успешно решающих задачи в зоне проведения СВО. Практически ежедневно приходят вести об успешной работе штурмовых бригад, которые зачастую не оставляют противнику ни единого шанса. Во многом благодаря уникальной выучке и чувству долга – перед собой, перед товарищами, перед Родиной.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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