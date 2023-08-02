Мишустин оценил успехи российских школьников на международных олимпиадах

Премьер встретился с учениками

Победы на международных олимпиадах укрепляют авторитет страны. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с российскими школьниками - призёрами. Они показали блестящие результаты и уверено обошли своих соперников на международных олимпиадах по точным и естественным наукам. Премьер поздравил учащихся и поблагодарил их наставников за профессиональную подготовку, а также родителей - за достойное воспитание.

В этом году наши школьники завоевали в естественнонаучных дисциплинах 19 медалей, 13 из которых - золотые. Представляли нашу страну на международном уровне школьники, показавшие самые высокие результаты на всероссийской олимпиаде. Из них сформировали национальные команды, в которые вошли от 4 до 6 человек. В зависимости от дисциплины.

Так, самая многочисленная команда - математиков. Они завоевали 5 золотых медалей и одну серебряную. Олимпиада проходила в Японии, куда российскую команду не пустили. Поэтому наши школьники взяли награды дистанционно - с площадки Дальневосточного федерального университета.

А вот команда физиков присутствовала на олимпиаде очно, ведь часть состязания - экспериментальная. У них все медали - высшей пробы. У наших команд по химии и биологии тоже отличные результаты - ребята принесли нашей стране по три золотых и одной серебряной медали. Таких высот российские школьники из года в год добиваются в том числе благодаря командам наставников, которые работают с ребятами на результат.

"Сначала в течение нескольких лет они готовятся, чтобы в принципе пройти отбор на международную олимпиаду. Для этого нужно пройти многоступенчатую систему всероссийской олимпиады школьников. Мы отбираем лучших 20 человек, чтобы 2-3 недели потренировать их на базе химического факультета МГУ, и на базе тренировки отобрать четвёрку, которая будет представлять нашу страну", - пояснил Александр Белов, заместитель руководителя сборной команды России на международной химической олимпиаде, доцент химического факультета МГУ.

Сегодня в Доме правительства с победителями международных олимпиад по естественным наукам встречался премьер-министр. Михаил Мишустин рассказал о единой системе профориентации, которая стартует уже первого сентября. Она направлена в том числе на раннее выявление у школьников способностей и интереса к наукам.

"У нас в 61 субъекте РФ созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у деток и у молодёжи. До конца года такие структуры появятся в каждом регионе. Присматриваются к образовательным программам представители реального сектора экономики, промышленности. В т/ч для решения задачи обеспечения технологического суверенитета, развития страны", - заявтл Мишустин.

Продолжается и работа по обновлению ведущих вузов. Так, на строительство нового учебного лабораторного корпуса для МФТИ направят около 450 млн рублей. Он станет частью инновационного кластера "Физтех XXI век".

Медали интеллектуальных международных олимпиад престижные. С такой высокой наградой открыта дорога в любой университет. Российские победители свой выбор уже сделали. Все медалисты получили памятные подарки и денежные премии.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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