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ЦИК запустил пилотный проект "Мобильная УИК"

22:47
  • среда
  • 02 августа 2023

Это единый программный модуль для персонального оповещения избирателей

Центризбирком запустил пилотный проект адресного информирования граждан о выборах "Мобильная участковая избирательная комиссия".

Это единый программный модуль для персонального оповещения избирателей - члены комиссий смогут пользоваться им во время подомового обхода. Изначально планировалось, что в пилотном проекте будет участвовать восемь регионов, но сегодня он реализуется в 78 субъектах Федерации.

"В регионах наши коллеги снабжают всех наших членов УИК, обходчиков информационно-методическими материалами. В них нет ни слова про агитацию. Это информационные материалы, которые рассказывают о выборах в целом, об участниках избирательного процесса, о месте нахождения избирательного участка - об очень практической информации, которая нужна избирателям", - пояснила член ЦИК Эльмира Хаймурзина.

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