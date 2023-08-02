Великобритания объявила о смене своего посла в России

Должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси

Лондон назвал имя дипломата, который сменит госпожу Дебору Броннерт на должности посла Соединенного Королевства в Москве. Великобританию в России будет представлять Найджел Кейси, сообщил британский МИД.

В сообщении отмечено, что госпожа Броннерт будет переведена на другую дипломатическую работу. Она выполняет обязанности посла Великобритании в России с начала 2020 года.

Уточняется, что Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. Это не первая его работа в России. Он был первым секретарем посольства Великобритании в Москве в начале 2000-х годов, передает ТАСС.

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