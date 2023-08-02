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МО ограничило движение судов и самолетов в районе Керченского пролива

19:15
  • среда
  • 02 августа 2023

Причины пока не называются

Движение судов в Керченском проливе ограничено. Ограничения действуют и для самолетов в воздушном пространстве над проливом, сообщили в Минобороны России.

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В сообщении военного ведомства уточняется, что движение ограничено для надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов. Исключение составляют суда, следующие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через пролив транзитом или в порты в Керченском проливе, передает ТАСС.

Утром 2 августа беспилотный катер ВСУ пытался атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданские суда. Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря. Днем ранее три беспилотных катера ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков". Корабли выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

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