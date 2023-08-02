ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскомнадзор начал проверку Apple

19:52
  • среда
  • 02 августа 2023

Рядовых пользователей запрет не коснется

Роскомнадзор  решил проверить гаджеты Apple. В ведомстве сомневаются, что использование этих устройств гарантирует безопасный доступ граждан России к цифровым сервисам. Эксперты объясняют, что применение информационных технологий связано с сетевыми протоколами передачи данных – многие из которых являются иностранными разработками.

Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей
Apple могут обязать ставить приложения на iPhone не из App Store

Специалисты провели закупку iPhone и iPad, чтобы проверить их защищенность. Эксперты исследовали используемые протоколы на предмет обеспечения устойчивого и безопасного их функционирования в сети интернет на территории России, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе России, а также в Федеральной таможенной службе ввели запрет на использование техники Apple для работы. Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежные серверы Apple, невозможно гарантировать. Тем не менее, вопрос о запрете использования этих гаджетов рядовыми россиянами не стоит.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Логотип Apple
Логотип Apple
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.