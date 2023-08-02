Роскомнадзор начал проверку Apple

Рядовых пользователей запрет не коснется

Роскомнадзор решил проверить гаджеты Apple. В ведомстве сомневаются, что использование этих устройств гарантирует безопасный доступ граждан России к цифровым сервисам. Эксперты объясняют, что применение информационных технологий связано с сетевыми протоколами передачи данных – многие из которых являются иностранными разработками.

Специалисты провели закупку iPhone и iPad, чтобы проверить их защищенность. Эксперты исследовали используемые протоколы на предмет обеспечения устойчивого и безопасного их функционирования в сети интернет на территории России, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе России, а также в Федеральной таможенной службе ввели запрет на использование техники Apple для работы. Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежные серверы Apple, невозможно гарантировать. Тем не менее, вопрос о запрете использования этих гаджетов рядовыми россиянами не стоит.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"