Песков оценил свободу западных СМИ

Они живут в состоянии военной цензуры

Англосаксонские издания на сегодняшний день – законодатели мировой информации. При этом они живут в состоянии настоящей военной цензуры, получая методички от своих спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признал, что в странах Запада очень много серьезных СМИ, талантливых, умных, профессиональных журналистов. Но сегодня они развязали против России войну, и получили абсолютную военную цензуру.

Во время беседы с участниками "Территории смыслов" в мастерской управления "Сенеж" Песков подчеркнул, что самые уважаемые западные газеты, телеканалы, интернет-ресурсы получают методички от своих спецслужб. Их кормят сливами информации, которые очень часто являются профессионально подготовленными фейками, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

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