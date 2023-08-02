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Польские наемники попытались поднять свой флаг на позиции ВСУ

20:58
  • среда
  • 02 августа 2023

По цели отработала российская артиллерия

Наемники из Польши попытались поднять свой национальный флаг на позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Российские военные передали координаты артиллеристам, которые сразу сравняли наблюдательный пункт с землей.

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Командир российского подразделения с позывным Буря рассказал, что напротив его позиции дислоцируются в том числе и польские наемники. Их переговоры часто слышны в эфире. Офицер предположил, что наемники расслабились, позволили себе лишнее. После того случая флагов на том берегу больше не поднимают.

Российская Служба внешней разведки предупреждала о захватнических намерениях Польши в отношении Украины, напоминает РИА Новости. Директор СВР Сергей Нарышкин сообщал, что Варшава прорабатывает сценарии расчленения украинской территории, рассчитывая на поддержку США и Великобритании.

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