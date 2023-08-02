Мужчину с пистолетом задержали в московской поликлинике

Он угрожал оружием врачу

Полицейские задержали мужчину с пистолетом в поликлинике на улице Стромынка в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, пациент поссорился с врачом.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в поликлинике по улице Стромынка, дом 7, корпус 1. Во время ссоры с врачом пациент достал оружие и стал угрожать медику пистолетом.

До стрельбы дело не дошло, пострадавших в результате инцидента нет. Пациента препроводили в местное УВД. У задержанного изъяли пневматический пистолет, передает ТАСС.

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