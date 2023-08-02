Песков высказался о месте встречи Путина с Эрдоганом

Это не обязательно Турция

Президенты России и Турции условились о встрече, но не о месте ее проведения. Этот вопрос еще будет обговариваться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил на пресс-подходе во время посещения форума "Территория смыслов", что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории. Песков напомнил, что глава государства на недавней ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге сказал: сейчас то время, когда он должен быть в стране, ему не до визитов.

Путин и Эрдоган говорили в среду по телефону. Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что тема передачи боевиков запрещенной в России террористической организации "Азов" не затрагивалась, передает ТАСС.

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