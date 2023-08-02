ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле допустили возвращение России к зерновой сделке

22:01
  • среда
  • 02 августа 2023

Надо только выполнить условия Москвы

Возвращение России к зерновой сделке возможно. Для этого надо выполнить условия российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков высказался о месте встречи Путина с Эрдоганом
Песков оценил свободу западных СМИ

Представитель Кремля напомнил, что европейские страны обязались выполнить ряд мер. Это, в частности, снятие ограничений на подключение Россельхозбанка к SWIFT, отмена препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Песков подчеркнул, что Россия слишком долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. При этом обязательства по отношению к Москве так и не были выполнены. Зерновую сделку будут обсуждать при встрече президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Суда, перевозящие зерно
Суда, перевозящие зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.