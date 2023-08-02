В Кремле допустили возвращение России к зерновой сделке

Надо только выполнить условия Москвы

Возвращение России к зерновой сделке возможно. Для этого надо выполнить условия российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что европейские страны обязались выполнить ряд мер. Это, в частности, снятие ограничений на подключение Россельхозбанка к SWIFT, отмена препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Песков подчеркнул, что Россия слишком долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. При этом обязательства по отношению к Москве так и не были выполнены. Зерновую сделку будут обсуждать при встрече президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

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