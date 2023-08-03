Штурмовики Су-25 ударили по минометным расчетам националистов

Неуправляемые ракеты калибром 80 и 122 миллиметра выпустили точно в цель

Штурмовики Су-25 группировки "Центр" нанесли мощный удар по позициям минометных расчетов националистов, сообщили в Минобороны.

Неуправляемые ракеты калибром 80 и 122 миллиметра выпустили точно в цель. "Грачи" оказали поддержку и огневое прикрытие идущих в наступление передовых отрядов. Боевой вылет завершает маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек.

Вернувшись на аэродром базирования, летчики досконально анализируют детали операции.

"Выполняли задачу по уничтожению минометного расчета, выполнили боевой полет, атаку цели, поразили, далее прибыли на аэродром посадки – задача выполнена в полном объеме", - рассказал один из летчиков.

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