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Танки Т-80 успешно прикрывают пехоту в зоне спецоперации

08:08
  • четверг
  • 03 августа 2023

Сокрушительные удары корректируют с помощью беспилотников

На купянском направлении надежное прикрытие мотострелков обеспечивают экипажи танков Т-80 Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

После получения от разведки данных о передвижении украинских диверсантов грозные машины выдвигаются на закрытые огневые позиции. Семь километров по бездорожью скоростные и маневренные Т-80 преодолевают за считанные минуты. Сокрушительные удары корректируют с помощью беспилотников.

Результативно отработав по целям, танки оперативно покидают район, чтобы не попасть под вражеский обстрел.

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