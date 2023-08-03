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Семье погибшего Героя России из Тамбова передали высшую награду страны

08:07
  • четверг
  • 03 августа 2023

Церемония прошла на территории соединения Западного военного округа

В Тамбове семье Героя России гвардии прапорщика Артура Лапшина передали высшую награду страны, сообщает "ТВ Центр".

Церемония прошла на территории соединения Западного военного округа.

Подразделение Артура попало под артобстрел ВСУ. Он шел впереди группы, прикрывая подчиненных, и получил смертельные ранения. В части, где служил Лапшин, теперь установлена стелла в честь погибшего героя, который до конца выполнил свой воинский долг.

"Я знаю, что иначе он поступить не мог. Я наю, что задачи и личный состав для него были на первом месте. Он был всегда героем, в спорте, в жизни, в семье, в своей работе", - сказала вдова Артура Лапшина.

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