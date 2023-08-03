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Отбили четыре атаки: Минобороны представило новых героев СВО

07:49
  • четверг
  • 03 августа 2023

Морские пехотинцы ликвидировали восемь бронированных целей

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военных в зоне проведения спецоперации.

Гвардии старший лейтенант Иван Жарский и гвардии сержант Игорь Овсянников отбили четыре атаки националистов, которые пытались захватить один из стратегически важных населенных пунктов, находящийся под контролем наших подразделений.

Точным огнем из противотанкового комплекса Жарский и Овсянников на протяжении нескольких часов уничтожали боевую технику и живую силу радикалов. Морские пехотинцы ликвидировали восемь бронированных целей и большое количество боевиков. Понеся существенные потери, враг отступил.

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