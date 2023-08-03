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По Израилю вновь прокатились массовые акции протеста

08:17
  • четверг
  • 03 августа 2023

Крупнейшая состоялась в Тель-Авиве

Массовые акции против судебной реформы снова прошли в Израиле. Крупнейшая состоялась в Тель-Авиве. По оценкам местной прессы, в ней приняли участие несколько тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Собравшиеся по центру города направились к зданию окружного суда, где устроили митинг. А затем двинулись к комплексу правительственных зданий. На этот раз полиция заранее перекрыла главное шоссе - во время предыдущих выступлений его неоднократно блокировали манифестанты.

Акция завершилась мирно. Но противники премьера Нетаньяху намерены продолжать уличные протесты, чтобы добиться отмены скандального проекта судебной реформы.

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